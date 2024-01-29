Если США перестанут поддерживать Украину: Зеленский заявил о "серьезной угрозе" для Европы

Глава государства Владимир Зеленский не верит, что США прекратят военную и финансовую поддержку Украины, однако, если это и произойдет – это будет "серьезная угроза" для Европы.

Такое мнение президент высказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Я верю, что этого не произойдет. Что Европа не останется одна. И здесь вопрос – комплексный. Первый – Европа не справится одна, если она будет получать помощь на том уровне, которую получала Украину – ни оружием, ни финансово. Почему? Если бы вся Европа объединилась, она смогла бы оказать достаточную поддержку Украине, но США оказывают влияние. Сигналы не очень положительные, они оказывают влияние на некоторых лидеров Европы", - отметил он.

Однако, если все-таки произойдет затягивание процессов поддержки Украины, по мнению Зеленского, — это будет иметь влияние на объединенную Европу.

"И здесь есть последовательные проблемы. Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе – потеряется союз между США и Европой. Третье – Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США о том, что Европа останется наедине среди стран НАТО, кто будет противостоять России, это будет серьезная угроза: Путин этим воспользуется 100%, это будет сигнал, что и НАТО не будет таким крепким. Почему? Потому что есть экономические связи с РФ. Я думаю, что также тогда посыпается санкционная политика", — считает лидер Украины.

Напомним, спикер Палаты представителей назвал "мертвым" законопроект о помощи Украине.

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