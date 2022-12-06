Если света в доме нет более 6-7 часов: у YASNO объяснили, что делать

В энергокомпании был предоставлен алгоритм действий в случае длительного отключения электричества.

В случае отключения света в доме, продолжающемся более 6-7 часов, нужно проверить наличие аварий. Если аварий нет, нужно обратиться к энергетикам.

Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

Коваленко предоставил алгоритм действий в случае длительного отсутствия света.

По его словам, первое, что нужно сделать – выяснить, имеет ли место авария в доме авария.

На сайте YASNO введите свой адрес. Если есть авария, это будет отображаться на сайте.

Если произошла авария, по этой причине и отключение света, обратитесь в ЖЭК или ОСМД, у них есть свой контакт с сетями.

Авария отсутствует? Посмотрите график. Если света нет более 6-7 часов и действуют экстренные отключения, напишите в приватные сообщения в Facebook представителям энергосетей.

Сергей Коваленко рекомендует не звонить в колл-центры или сети.

"Во время экстренных отключений первого дня за одну минуту мы получали по 6-7 тысяч звонков. Но надо понимать, что коллеги в колл-центрах не знают информации, у них нет по каждому адресу данных. Поэтому, если 6-7 часов нет света и нет аварий – надо написать в частные свой адрес и коллеги примут заявку в работу», — пояснил Коваленко.

Напомним, из-за ракетного удара по Украине 5 декабря самой сложной ситуация с электричеством остается в Киевской и Одесской областях. Также применены аварийные отключения света.

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