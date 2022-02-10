"Если такая умная, лечи сама": в Ровенской области в реанимации умер 25-летний мужчина, родственники обвиняют медиков

"Если такая умная, лечи сама": в Ровенской области в реанимации умер 25-летний мужчина, родственники обвиняют медиков

Родственники покойного уже обратились в полицию.

В Ровенской области в больнице умер 25-летний мужчина. Родные покойного обвинили медиков в халатности.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Мужчина скончался спустя 18 дней после госпитализации

По данным следствия, 1 января 2022 года 25-летнему жителю города Сарны стало плохо. Жена мужчины вызвала медиков. Больного госпитализировали, однако через 18 дней он скончался в реанимации. Родные мужчины обвинили медиков в ненадлежащей помощи и обратились в полицию.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Мать мужчины говорит, что врачи плохо лечили ее сына

Мать мужчины в комментарии rivne.media рассказала, что у ее сына было подозрение на разрыв аневризмы, однако медики якобы не спешили оказывать ему помощь.

"Вместо того чтобы сбивать давление, то его под руки поволокли с пятого этажа. Привезли на приемное отделение, ему становилось все хуже. Врач приемного подошла к нему только раз. Когда моя невестка кричала: "Делайте что-то! Врач ей ответила: Если такая умная, то лечи сама!”, – говорит мать покойного Светлана Панасюк.

Женщина добавляет, что медики неправильно транспортировали больного в больницу и поскольку это было 1 января, не провели операции. Также в реанимации сломался аппарат искусственного дыхания, из-за чего ее сыну стало плохо и через два дня он скончался.

"В это время его уже нужно было отправлять сановиацией. Таких пациентов сразу отправляют на операцию. Их не держат. Но это было 1 января. Все хотели праздновать. К главному врачу и его заместителям невозможно было дозвониться. В реанимации у моего сына сломался аппарат искусственного дыхание. После этого моему сыну стало плохо, и он через 2 дня умер", — говорит Светлана Панасюк.

Медики опровергают обвинения и говорят, что пациент был "бесперспективен"

В Сарненской районной больнице все обвинения опровергают. Медики утверждают, что действовали в соответствии с протоколами. Заведующая отделением ЭМД Сарненской райбольницы Тамара Супрунец рассказала, что у мужчины тоже была серьезная патология почек, однако он не пил таблеток, а в новогоднюю ночь еще и выпивал алкоголь.

Медик утверждает, что в больнице уже провели служебное расследование, однако никаких нарушений не выявили. Родных покойного врач же обвиняет в неадекватности и объясняет, что из-за конфликтов медики даже были вынуждены вызвать полицию.

"Санавиация неоднократно приезжала к ним, но он был бесперспективен. Все, что можно было, на нашем уровне было сделано. Чудеса делать было невозможно. Если бы он принимал эти медикаменты, следовал этим советам, то, может, этого бы не было", – говорит Тамара Супрунец.

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