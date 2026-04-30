Если ТЦК не допускает адвокатов и изымает телефоны: что говорит закон

Юрист объяснил, что делать, если в ТЦК не дают связаться с адвокатом / © ТСН

Реклама

Родственники мобилизованных все чаще сообщают о ситуациях, когда в территориальных центрах комплектования (ТЦК) у людей изымают телефоны, а адвокатов не допускают в помещения. Поэтому граждане фактически остаются без возможности оперативно получить правовую защиту.

О правовых механизмах реагирования рассказал военный юрист Даниил Гончаренко, передает «РБК-Украина».

По словам юриста, законодательство гарантирует право на защитника, однако на практике в ТЦК нередко действует фактический запрет на вход адвокатов.

Реклама

«С точки зрения закона недопуск адвоката к клиенту является правонарушением и может влечь уголовную ответственность. Но на практике в ТЦК часто действует полный запрет на вход адвокатов», — отметил Гончаренко.

Удален телефон и закрытый режим

Отдельной проблемой является извлечение телефонов у граждан, находящихся в ТЦК. Это усложняет или делает невозможным вызов адвоката и связь с родственниками.

«Когда у человека забирают телефон, сообщить адвокату становится почти невозможно», — объясняет юрист.

Можно ли вызвать адвоката без письменного договора

Эксперт также обращает внимание на то, что закон допускает устное соглашение с адвокатом, однако на практике этот механизм часто игнорируется.

Реклама

«Право на устный договор прямо предусмотрено законом, но на местах его часто не признают», — говорит он.

В случаях недопуска адвоката или ограничения прав граждан юрист советует обращаться в контролирующие органы:

Военной службы правопорядка (ВСП);

Нацполиции;

Государственного бюро расследований (ГБР).

В то же время он признает, что реакция этих органов не всегда оперативна.

«Скорость реагирования контролирующих органов часто уступает темпам мобилизационных процессов», — подытожил Гончаренко.

Реклама

Напомним, во время мобилизации в Украине фиксируются жалобы на нарушение процедуры ВЛК, ограничение доступа к документам и частные случаи содержания граждан без соблюдения полной юридической процедуры.

Новости партнеров