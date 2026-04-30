Если ТЦК не допускает адвокатов и изымает телефоны: что говорит закон
Юрист объяснил, что делать, если в ТЦК изъяли телефон и не допускают адвоката, и куда обращаться в случае нарушения прав.
Родственники мобилизованных все чаще сообщают о ситуациях, когда в территориальных центрах комплектования (ТЦК) у людей изымают телефоны, а адвокатов не допускают в помещения. Поэтому граждане фактически остаются без возможности оперативно получить правовую защиту.
О правовых механизмах реагирования рассказал военный юрист Даниил Гончаренко, передает «РБК-Украина».
По словам юриста, законодательство гарантирует право на защитника, однако на практике в ТЦК нередко действует фактический запрет на вход адвокатов.
«С точки зрения закона недопуск адвоката к клиенту является правонарушением и может влечь уголовную ответственность. Но на практике в ТЦК часто действует полный запрет на вход адвокатов», — отметил Гончаренко.
Удален телефон и закрытый режим
Отдельной проблемой является извлечение телефонов у граждан, находящихся в ТЦК. Это усложняет или делает невозможным вызов адвоката и связь с родственниками.
«Когда у человека забирают телефон, сообщить адвокату становится почти невозможно», — объясняет юрист.
Можно ли вызвать адвоката без письменного договора
Эксперт также обращает внимание на то, что закон допускает устное соглашение с адвокатом, однако на практике этот механизм часто игнорируется.
«Право на устный договор прямо предусмотрено законом, но на местах его часто не признают», — говорит он.
В случаях недопуска адвоката или ограничения прав граждан юрист советует обращаться в контролирующие органы:
Военной службы правопорядка (ВСП);
Нацполиции;
Государственного бюро расследований (ГБР).
В то же время он признает, что реакция этих органов не всегда оперативна.
«Скорость реагирования контролирующих органов часто уступает темпам мобилизационных процессов», — подытожил Гончаренко.
Напомним, во время мобилизации в Украине фиксируются жалобы на нарушение процедуры ВЛК, ограничение доступа к документам и частные случаи содержания граждан без соблюдения полной юридической процедуры.