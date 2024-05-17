Если у мужчины нет военного билета с собой: какое наказание и штрафы

С 18 мая мужчины должны носить с собой военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Если этого документа не будет с собой, могут выписать повестку.

Адвокат Роман Симутин объяснил все нюансы.

"Ответственность за отсутствие военно-учетного документа. Первая ситуация — в соответствии с частью 6 статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливается обязанность для всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ являть его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского. Отсутствие с собой или отказ предъявить военно-учетный документ будет прямым нарушением требований части 6 статьи 22 упомянутого Закона, что является следствием привлечения к админответственности по части 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушениях - нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период. То есть штраф от 17 000 грн до 25 500 грн", - сказал он.

Также, по его словам, есть другая ситуация.

"Если полицейский обнаружит, что гражданину ранее вручалась повестка, но тот не явился в ТЦК или установит другое нарушение правил военного учета, то он будет иметь право задержать и доставить такое лицо в ТЦК, где руководитель выносит в отношении этого лица постановление о привлечении за статьей 210 или 210-1 Кодекса об админправонарушениях. Вы должны помнить — полицейский может только выявить нарушения, а решение о вынесении постановления и наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК в соответствии с требованиями части 2 статьи 235 Кодекса об админправонарушениях, — добавил он.

После 18 мая, если у гражданина при проверке будет обнаружено отсутствие военно-учетного документа, у ТЦК возникает формальное право на составление постановления и наложение штрафа в размере до 25 500 грн.

Напомним:

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе – каждому мужчине возрастом 18-60 лет присвоят электронный код.

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