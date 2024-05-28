Если удалить "Резерв+", исчезнут ли из приложения данные: ответили в ТЦК

После обновления данных через "Резерв+" все равно вызовут в ТЦК.
Если после регистрации удалить "Резерв+", все внесенные данные все равно останутся в реестре военнообязанных.
Об этом сообщила представитель Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина в интервью "11 каналу".
Она добавила, что после обновления данных через "Резерв+" все равно вызовут в ТЦК. Это сделают с помощью повестки или другим способом.
Кузина также прокомментировала проблемы с приложением, возникшими в первые дни запуска. Она объяснила, что это было потому, что приложение установило большое количество людей. Представитель областного ТЦК и СП заверила, что специалисты ликвидируют все проблемы.
Напомним, в Министерстве обороны Украины прокомментировали, возможно ли сломать приложение "Резерв+".
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