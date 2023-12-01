Если Украина потеряет устойчивость сегодня, позже американские дети будут воевать с Россией — Зеленский

Зеленский предупреждает, что изменение внимания мировых партнеров к Украине может привести к потере экономической и военной поддержки, угрожая безопасности и устойчивости региона.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что если сегодня Украина потеряет устойчивость из-за нехватки помощи, это будет означать, что Россия, вероятнее всего, вторгнется в страны НАТО, и тогда "американские дети будут воевать".

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

"Украинцы понимают, что нам тоже нужно бороться за внимание к полномасштабной войне. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", — сказал Зеленский.

По его словам, такое изменение фокуса может привести к уменьшению экономической и военной помощи Украине. По всей видимости, пытаясь успокоить эти опасения, американские и европейские чиновники продолжали посещать Киев после начала войны в Израиле 7 октября.

По словам Зеленского, он все еще обеспокоен этим изменением.

"Понимаете, внимание равно помощи. Не будет внимания – не будет помощи. Мы боремся за каждую каплю внимания. Без внимания может быть слабая позиция в Конгрессе (США)", – сказал президент.

Высказываясь о предстоящих президентской и конгрессной кампаниях в США, где Байден сталкивается со скептицизмом из-за своей непреклонной поддержки Киева, Зеленский признал, что "выборы — это всегда шок, и это вполне понятно".

Следует добавить, что недавний опрос AP в США показал, что почти половина американцев считает, что на Украину уходит слишком много средств. Растет количество республиканцев, не поддерживающих оказание большей помощи, и непонятно, будет ли запрос Белого дома на дополнительную помощь одобрен Конгрессом, и если да, то когда.

На вопрос об этом Зеленский прямо ответил, что "выбор американцев – это выбор американцев". Но он добавил, что помогая Украине, американцы помогают и себе.

"В случае с Украиной, если устойчивость не удастся сегодня сохранить из-за нехватки помощи и нехватки оружия и финансирования, это будет означать, что Россия, вероятнее всего, вторгнется в страны НАТО. И тогда американские дети будут воевать", — сказал президент Украины.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Киеву хотелось бы больше результатов во время контрнаступления. Впрочем, для желаемых результатов не хватает сил.

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