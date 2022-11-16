"Если в душе ты Майкл Джордан": ВСУ показали ювелирное уничтожение вражеского танка (видео)

На одном из направлений ВСУ показали настоящий мастер-класс по уничтожению вражеского танка. Проделанная работа настолько ювелирно меткая, что не может не удивлять.

Видео как ВСУ уничтожает вражеский танк выложили в телеграм-канале "Оперативный ВСУ".

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"Не забываем, пока нас пытаются деморализовать (х*р им!) ВСУ непрерывно уничтожает москалоту всеми возможными способами. И даже такие маленькие птички могут уничтожать броню оккупантов, если ты в душе Майкл Джордан", — подписали видео его авторы.

На кадрах видно как дрон, "вооружившись" гранатой, нашел цель – российский танк и сбрасывает взрывчатку. Она "маневрирует" в воздухе и попадает точно в открытый люк и взрывается.

Напомним, что в Луганской области ВСУ "расформировали" подразделение оккупантов из липовой "ДНР". Подразделение потеряло 50% личного состава, а остатки перебросили по другим подразделениям.

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