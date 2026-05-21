"Если влупит дикая жара": эксперт встревожил заявлением об отключении света летом

Блэкаут

В Украине могут снова ввести ограничение потребления электроэнергии из-за погодного фактора. Спокойное лето без отключений пока находится под большим вопросом.

Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина экспредседатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По словам эксголовы, стабильность поставок электричества в летние месяцы напрямую зависит от погодных условий. Продолжительная аномальная температура может стать непосильным бременем для сети.

«Если улупит +35° и будет держаться недели три, то система в какой-то момент просто не стянет и свет начнут ограничивать», — подчеркнул Кудрицкий.

Он также добавил, что в нынешних условиях надеяться на абсолютную стабильность не стоит.

«Гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может», — констатировал экспредседатель «Укрэнерго».

Кроме природных факторов, серьезной угрозой остаются потенциальные атаки со стороны российских окупантов. Враг подстраивает свои удары под климатические условия, чтобы нанести максимальный ущерб.

«Если россияне увидят выгодную для них погоду, они ударят снова. Зимой они выбирают самые холодные дни, летом так же ждут пиковую жару», — предупредил Кудрицкий.

Наряду с внешними угрозами в Украине обостряется внутренний системный кризис, связанный с огромными долгами за потребленную электроэнергию. Как оказалось, злобными неплательщиками являются совсем не рядовые граждане.

«Системная проблема — в Украине есть потребители, которые годами берут электричество из сети и вообще за нее не платят. И самое интересное, что это преимущественно государственные и коммунальные предприятия», — подчеркнул специалист.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом в Украине возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 6–8 часов в сутки в случае жары свыше +30 градусов.

По его словам, из-за повреждений энергетической инфраструктуры и высокой нагрузки на систему в пиковые часы энергосистема может не справиться с потреблением даже с учетом импорта электроэнергии.

Однако председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что у Украины есть шансы пройти летний период без отключений электроэнергии, но только при условии отсутствия новых массированных обстрелов. Главной проблемой остаются поврежденные энергоблоки на тепловых и гидроэлектростанциях.

