"Если война будет, то не только с Украиной": Зеленский оценил угрозу российского вторжения

"Если война будет, то не только с Украиной": Зеленский оценил угрозу российского вторжения

Президент Украины считает, что агрессия России несет угрозу не только Украине, но и соседним государствам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае продолжения российской агрессии в Украине, гибридная война распространится и на соседние государства.

Такое заявление он сделал на брифинге с участием иностранных СМИ в пятницу, 28 января.

Глава государства напомнил, что наша страна – не единственный сосед РФ с временно оккупированными территориями. В то же время Украина, защищая себя от гибридной войны, научилась жить и развиваться.

"Если будет полномасштабная война, будет война не только с Украиной или не только на территории нашего государства. Это будет гибридная война – информационная, кибератаки. Мы уже в этой войне, но мы научились, защищая себя, жить и развиваться", — отметил глава государства.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что угроза гибридной войны существует постоянно, и напомнил о недавних кибератаках на украинские правительственные сайты, которые, по его словам, осуществлялись из России.

Напомним, в ночь на пятницу, 14 января, хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты.

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