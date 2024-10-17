Если война с РФ прекратится, скоро она не начнется: Портников назвал причины

Утверждение о том, что если война с Россией не закончится четким, понятным и справедливым миром, то она начнется снова через 6 месяцев, является полной бессмыслицей.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников во время беседы с председателем правления Гражданской сети "Опора" Ольгой Айвазовской.

“Если война закончится, она не начнется. Потому что, если война закончится, это будет означать, что у России нет экономических ресурсов для ее проведения. Экономические ресурсы за 6 месяцев не возобновляются, они и за 6 лет не возобновляются. России будут нужны годы, чтобы восстановить экономику до состояния постоянной войны. Если они [россияне] согласятся на прекращение огня, значит, у них этих ресурсов уже нет. Если у них эти ресурсы будут, они не согласятся на прекращение огня”, – пояснил он.

По его словам, идея о том, что война закончится всего на 6 месяцев в случае ее остановки, это выдумка.

“Она просто не закончится. Но если она закончится, то закончится надолго. И воевать будут, если Украина не получает гарантии безопасности, те, кому сейчас по 10-15 лет, но не те, кто сейчас воюет”, — предположил журналист.

Виталий Портников отметил, что окончание войны без гарантий и без политического соглашения, только разведением войск, будет означать возвращение к статус-кво, когда огонь прекращается, санкции не снимаются, никаких гарантий безопасности никто не предоставляет, евроатлантическая перспектива Украины подтверждается, но ничего не происходит.

"Ситуация только отличается тем, что нет воздушных тревог. Просто нет войны, а войска стоят”, — сказал он.

Журналист предположил, что общество после войны будет другим. По его словам, будет новый шок, усталость и нежелание это снова пережить.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению развязанной Россией войны не позднее 2025 года.

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