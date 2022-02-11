Если враг попрет: в Полтаве формируют отряды терробороны и тестируют систему водоснабжения

Если враг попрет: в Полтаве формируют отряды терробороны и тестируют систему водоснабжения

При необходимости места обеспечения населения питьевой водой будут расположены во всех микрорайонах областного центра.

В Полтаве в пятницу, 11 февраля, в 12 часов вблизи подземного перехода "Злато місто" "Полтававодоканал" продемонстрировал работу оборудования обеспечения водой в случае чрезвычайных ситуаций.

Установка представляет собой трубу из 12 водоразборных кранов, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга, чтобы люди не мешали друг другу, пишет местное интернет-издание "Полтавщина".

Таких установок водоканал планирует обустроить 53. В случае необходимости они будут расположены во всех микрорайонах областного центра. В частности, на Леваде (минимум 3 точки), на Подоле (3 точки), на улицах Соборности, Европейской (по несколько точек), Спасской, в районе улиц Зыгина – Халтурина и Ватутина – Пушкина, несколько точек на Браилках и в районе Полтава. 4, по несколько точек на Половках, Садах, Огневке, Алмазном, Рассошенцах. Также места обеспечения населения питьевой водой будут расположены, среди прочего, в Крутом Берегу и Дублянщине.

Для того чтобы вода поступала в устройства даже при отсутствии электроснабжения, нужны альтернативные источники энергии на артезианских скважинах. Кроме того, будут действовать еще и передвижные точки обеспечения водой. При необходимости для водоотвода будут задействованы ассенизаторские машины.

Пока водоканал изготовил одну установку. На создание еще 52 будут просить средства из областного и городского бюджетов. Нужная сумма в коммунальном предприятии еще не подсчитана.

Также в Полтаве проходит набор в территориальную оборону. Чтобы стать на военную службу, следует обратиться в областной военкомат, а со временем город должен создать свои добровольческие подразделения.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский считает важным вопрос территориальной обороны.

Заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко призвал украинских предпринимателей помочь в формировании терробороны.

В отрядах терробороны украинцев готовят к вероятной эскалации со стороны России

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