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Владельцы недвижимости в Украине, оформившие право собственности до 1 января 2013 года, оказались в зоне риска, поскольку информации об их имуществе может не быть в действующем Государственном реестре вещных прав.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Несмотря на то, что старые бумажные документы, выдававшиеся Бюро технической инвентаризации (БТИ), остаются юридически действительными, отсутствие цифровой записи может заблокировать любые сделки купли-продажи, дарения или оформления наследства. Кроме того, в условиях военного положения это может лишить граждан возможности получить государственную компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье.

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Основные причины, по которым бумажных документов БТИ сейчас не хватает

Оформлением прав на жилье и другую недвижимость до 1 января 2013 года занималось исключительно Бюро технической инвентаризации, которое фиксировало всю информацию только в бумажных архивах. Из-за этого данные об огромном количестве объектов до сих пор не внесены в современный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Несмотря на то, что закон подтверждает действительность прежних документов, отсутствие цифровой записи в единой базе данных создает серьезную угрозу для владельцев. Владельцы рискуют столкнуться с махинациями мошенников, потерять оригиналы документов из-за обстрелов или пожаров, а также столкнуться с множеством проблем и задержек при попытке продать, подарить или передать по наследству свое имущество.

Почему это важно во время войны

Во время войны оцифровка данных о недвижимом имуществе стала крайне важной необходимостью. Наличие электронной записи в общей базе данных является обязательным условием для подачи заявки на государственную помощь или компенсацию через программу «еВідновлення», если жилье пострадает или будет полностью разрушено в результате обстрелов.

Именно поэтому гражданам, у которых на руках есть только старые бумажные бланки БТИ, рекомендуют не медлить и заранее перенести все данные в современный цифровой реестр.

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Зачем оцифровывать документы БТИ

В Украине шаг за шагом создается единая и открытая база данных о недвижимости. В связи с этим для граждан, которые приобрели и оформили свои права на имущество до начала 2013 года, власти предусмотрели бесплатную услугу.

Если документы из БТИ были выданы своевременно и в соответствии со всеми правилами того времени, за их перенос в современный электронный реестр не придется платить никаких государственных пошлин или сборов.

К тому же законодательство четко регламентирует весь процесс обновления данных. Владельцу не нужно самостоятельно собирать справки в архиве — государственный регистратор сам направит официальный запрос в БТИ, чтобы получить и подтвердить все необходимые для цифровой базы сведения.

Архив БТИ уничтожен или остался на оккупированной территории: что делать

Иногда подтвердить свои права на имущество посредством запросов в БТИ становится совершенно невозможно. Чаще всего с этим сталкиваются люди, чьи бумажные архивы сгорели, были уничтожены в результате боевых действий или остались в оккупированных населённых пунктах.

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Когда государственный регистратор получает отказ или не может связаться с нужным учреждением, единственным выходом для владельца становится решение вопроса в судебном порядке. В таком случае придется подавать иск о признании права собственности на свою недвижимость.

После того как суд рассмотрит дело и его вердикт официально вступит в силу, именно это судебное решение заменит старые документы и станет законным основанием для внесения жилья в цифровой государственный реестр.

Как оцифровать старые документы БТИ и внести жилье в Госреестр

Оформить заявление можно одним из двух удобных способов на выбор:

обратиться в ЦНАП или к нотариусу: как правило, это делается в пределах той области, где расположено само имущество. Однако для недвижимости из Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей действует исключение — подать документы можно в любом уголке Украины, без привязки к региону;

подать заявление дистанционно в режиме онлайн через портал «Дия»: этот вариант подходит для объектов по всей стране, за исключением имущества, географически расположенного на территории Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым.

Какова стоимость услуги по переносу данных

Если вы оформили жилье или земельный участок до 1 января 2013 года и у вас на руках есть все необходимые документы, внести их в новый электронный реестр можно совершенно бесплатно.

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Эксперты призывают сделать это как можно скорее. Если старые документы внезапно потеряются или сгорят, а железнодорожный или городской архив БТИ не сможет выдать справку (например, из-за разрушений или оккупации), доказывать свои права на имущество придется через суд. А это отнимет немало денег, нервов и времени.

Недвижимость в Украине 2026 — последние новости

В 2026 году в Украине владельцы недвижимости и новых престижных автомобилей стоимостью свыше 375 минимальных зарплат обязаны уплачивать соответствующие налоги, причем для жилья предусмотрены льготы на 60–180 кв. м, а для имущества, уничтоженного в результате боевых действий, — освобождение от налогообложения. Налоговая высылает расчеты до 1 июля, а оплатить их нужно в течение 60 дней, в противном случае начисляются штрафы в размере 5–10% и пеня.

В Верховной Раде готовят законопроект, который обяжет органы социальной защиты проверять статус владельца перед любым отчуждением единственного жилья пенсионеров, людей с инвалидностью, одиноких пожилых граждан и военнослужащих, чтобы предотвратить потерю жилья из-за долгов, исполнительных производств или мошенничества. Авторы инициативы отмечают, что даже небольшой коммунальный долг может стать основанием для судебного взыскания, а действующее законодательство не обеспечивает надлежащей защиты этих категорий, поскольку нотариусы и регистраторы зачастую не проверяют социальный статус владельца.

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