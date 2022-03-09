"Если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу" — Зеленский обратился к партнерам

"Если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу" — Зеленский обратился к партнерам

Президент Украины снова обратился к международным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной и защитить украинских граждан.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"14-ть дней! Полномасштабной жестокой войны. Террора против нашего народа. Разрушение городов, блокада целых районов, постоянная бомбардировка... 14 дней! Отсутствие жизненно необходимого решения. Не нашего решение! Мы бы приняли такое решение через час, если бы нужно было помочь нашим друзьям.

Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Масштабная гуманитарная катастрофа. Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских. Против городов. Против нашей инфраструктуры.

Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но... Решения нет", — сказал он.