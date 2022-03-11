Если вы стали свиделем как берут в плен

Если вы стали свидетелем как оккупанты берут в плен людей: куда обращаться

Если вы стали свидетелем как оккупанты берут в плен людей: куда обращаться

Как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает, как действовать, если на ваших глазах российские оккупанты берут в плен людей.

Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

Если вы стали свидетелем задержания русскими военными людьми, обращайтесь:

На круглосуточные линии +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01

На электронный ящик united.centre.ssu@gmail.com