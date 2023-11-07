"Если вы такая патриотка – идите воевать": военный жестко ответил Фарион после ее упреков о языке

Украинская языковед и экс-народная депутат Ирина Фарион обвинила военных в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" украинцами военных, не говорящих на украинском языке. Ее упреки вызвали волну возмущения в обществе и среди военных.

Так, боец Вооруженных сил опубликовал в Tik Tok видео, на котором предложил Фарион идти самой воевать против оккупантов, если она не ценит работу военных, потому что они общаются на русском.

"Госпожа Фарион, я обращаюсь к вам. Я гражданин Украины, военнослужащий Украины. По вашим словам, я не достоин служить в лавах ВСУ. По вашим словам, я – русскоязычный, не достоин жить в Украине, среди украинцев. Я прошу освободить меня от воинской должности и забрать меня отсюда, дать мне неделю времени, чтобы я я все, что у меня есть, распродал. Откройте границы и я выеду с этой территории. По вашим словам, все русскоязычные не имеют ни морального права ни физического права жить в Украине. По вашим словам, все русскоязычные не имеют права защищать Украину… Идите собирайте украиномовных и идите сюда – в окопы. Wellcome в окопы. И ройте здесь эти окопы и воюйте. А если вы такая патриотка, тоже идите сюда. Не надо мне рассказывать, что вы женщина. Идите собирайте… руки и ноги пацанов. Перебинтовуйте пацанов. Если вы такая патриотка Украины. Вышиваночку только умеете одевать", — обратился военный к Фарион.

Боец ВСУ также предложил, если кого-то не устраивает общение на русском военных, то пусть в Украине откроют для них границы, и они уедут из страны.

"И у меня вопрос к нашей власти. Почему до сегодняшнего дня на этого недочеловека никто не открыл уголовного дела. Мы за что здесь стоим – за свободу, за демократию. Так где здесь свобода и демократия, мне очень интересно. Взяла вышиванку и пришла сюда", – резюмировал военный.

Напомним, заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить заявление Ирины Фарион о военных ВСУ.

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