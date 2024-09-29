Если вы выключили батареи, то все равно должны оплатить обслуживание труб – эксперт назвала сумму

По словам эксперта, даже если вы не используете отопление в батареях, вы должны оплатить обслуживание труб.

Даже если украинские пользователи не используют отопление в батареях, они должны оплатить обслуживание труб.

Об этом рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, передает "Киев 24".

"Если вы не используете отопление в батареях, передаете показатели счетчика по нулям. Тогда, к сожалению, согласно действующему законодательству, вы должны оплатить обслуживание труб", — говорит эксперт.

По ее словам, такие счета выставляет Еврореконструкция, ведь имеет судебную практику. В зависимости от типа дома стоимость может составлять 10 гривен, 150 грн, а может и 1500 тысяч гривен.

"Вы платите не за "личную" батарею, а за места общего пользования: подъезд, подвал, крышу, если там есть отопление. С Еврореконструкцией так (сложно доказать меньшую стоимость — Ред.) а с Теплоэнерго немного проще", – добавила Кристина Ненно.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет готов к отопительному сезону. Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, чего ждать харьковчанам зимой.

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