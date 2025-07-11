"Если выживу": Буданов рассказал о планах возглавлять разведку

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов / © Associated Press

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Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов хочет продолжать возглавлять ведомство до завершения войны с Россией.

Об этом он рассказал в интервью изданию Bloomberg.

Издание отмечает, что в следующем месяце исполнится пять лет, как Буданов возглавляет украинскую военную разведку.

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Журналисты поинтересовались, хочет ли он останется руководителем ГУР МО, на что получили ответ: «Если выживу».

Свой ответ он объяснил, что «может произойти что угодно», и вспомнил о мемориале в ведомстве, посвященном офицерам разведки, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В частности, Буданов отметил, что там много места для других имен.

Буданов охарактеризовал сотрудничество украинских разведчиков с западными коллегами как «прекрасное», добавив, что ожидает продолжения обмена информацией.

Руководитель ГУР МО подчеркнул, что Украина зависит от США в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступе к спутниковым снимкам.

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В ходе интервью Буданов рассказал, что надеется остаться на своем посту до конца войны.

«Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, чем хочу заниматься», — добавил руководитель украинской разведки.

Ранее СМИ сообщали, что во властных кругах долгое время обсуждались изменения в ключевых должностях в секторе безопасности Украины. В частности, речь шла об увольнении Кирилла Буданова.

По информации медиа, его действия вызывают противоречивую реакцию среди окружения президента — одни восхищаются его решимостью, в то время как других беспокоит его самостоятельность.

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