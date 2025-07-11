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"Если выживу": Буданов рассказал о планах возглавлять разведку
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о своем желании возглавлять ведомство до завершения войны с Россией.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов хочет продолжать возглавлять ведомство до завершения войны с Россией.
Об этом он рассказал в интервью изданию Bloomberg.
Издание отмечает, что в следующем месяце исполнится пять лет, как Буданов возглавляет украинскую военную разведку.
Журналисты поинтересовались, хочет ли он останется руководителем ГУР МО, на что получили ответ: «Если выживу».
Свой ответ он объяснил, что «может произойти что угодно», и вспомнил о мемориале в ведомстве, посвященном офицерам разведки, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В частности, Буданов отметил, что там много места для других имен.
Буданов охарактеризовал сотрудничество украинских разведчиков с западными коллегами как «прекрасное», добавив, что ожидает продолжения обмена информацией.
Руководитель ГУР МО подчеркнул, что Украина зависит от США в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступе к спутниковым снимкам.
В ходе интервью Буданов рассказал, что надеется остаться на своем посту до конца войны.
«Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, чем хочу заниматься», — добавил руководитель украинской разведки.
Ранее СМИ сообщали, что во властных кругах долгое время обсуждались изменения в ключевых должностях в секторе безопасности Украины. В частности, речь шла об увольнении Кирилла Буданова.
По информации медиа, его действия вызывают противоречивую реакцию среди окружения президента — одни восхищаются его решимостью, в то время как других беспокоит его самостоятельность.
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