"Если здесь не будет как Сирия, то сюда больше никто не поедет": российский оккупант рассказал матери о зачистке села в Донецкой области

"Если здесь не будет как Сирия, то сюда больше никто не поедет": российский оккупант рассказал матери о зачистке села в Донецкой области

Российский оккупант, который находится в селе Новоукраинка Донецкой области, рассказал матери о зачистке украинского села и перспективах своей службы.

По его словам, одно из российских подразделений разбили ВСУ и российские воины остались без техники в какой-то деревне, поэтому им на помощь пришло подразделение героя разговора.

Он поделился с матерью в телефонном разговоре, который перехватило ГУР Минобороны, когда проходила зачистка села.

"Танк стрелял по полям, я профессионально стрелял по домам. Правильно, чтобы их там не оставалось нигде. Чистили. Я смотрю, в 50 метрах от меня дом стоит и их пехота оттуда побежала. Мы начали всю площадку с землей ровнять. Все дома, ангары, все подряд", — рассказывает собеседнице оккупант.

Он добавил, что по слухам их должны на 2 месяца отправить в отпуск, а после этого "будет как Сирия".

"Если здесь не будет как Сирия, то назад сюда больше никто не поедет, ни х*я. Спасибо, не поедем. Нет", — говорит оккупант.

Напомним, что СБУ продолжает производить перехват разговоров российских оккупантов на территории Украины. Большинство разговоров свидетельствуют о том, что россияне находятся в депрессивном настроении из-за потерь после встреч с ВСУ.

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