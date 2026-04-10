ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Коломойского о гражданстве: окончательная точка еще не поставлена

Игорь Коломойский

9 апреля 2026 года Европейский суд по правам человека официально принял к рассмотрению заявление бизнесмена Игоря Коломойского №2652/26. Речь идет о незаконном признании Коломойского потерявшим украинское гражданство.

Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак

В июле 2022 года Указом Президента Украины № 502/2022 Коломойского признали потерявшим гражданство Украины. Причина — гражданство государства Израиль, полученное им еще в 1995 году. Тогда в украинском законодательстве не было никакого запрета на двойное гражданство. Норму, запрещающую это, внесли только в 1997 году, то есть после того, как Коломойский получил гражданство Израиля.

Коломойский обжаловал Указ Президента Украины № 502/2022 в части признания его потерявшим гражданство Украины в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Однако национальные суды ему отказали.

Дело дошло до Большой Палаты Верховного Суда, которая в сентябре 2025 года поставила окончательную точку на национальном уровне — Указ Президента Украины оставили в силе.

«Но интересно другое. Даже в Большой Палате Верховного Суда не было полного согласия. Два судьи, Николай Мазур и Олег Кривенда, обнародовали отдельное мнение, где прямо отметили, что применять новые нормы закона к событиям 1995 года неправильно. По их мнению, такое ретроспективное наказание нарушает базовые конституционные принципы», – говорится в сообщении.

Теперь слово за Европейским судом по правам человека. Приняв заявление к рассмотрению, ЕСПЧ фактически признал, что жалоба Коломойского обоснована и нарушения, на которые он ссылается, заслуживают полноценного разбирательства в Страсбурге», — идет

«Для самого Коломойского это, конечно, личная история, но дело выходит далеко за его пределы. Если ЕСПЧ станет на сторону заявителя, решение может защитить не только его, но и сотни, а то и тысячи других украинцев, имеющих иностранное гражданство, полученное еще до изменений в законодательстве. Особенно символично все это выглядит сейчас, когда с января 2026 года в Украине уже вступил в силу множественное гражданство. То, за что раньше могли забрать гражданство Украины, теперь официально разрешено», - добавил Лысак.