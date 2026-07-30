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Имеет активы в Украине на 1,5 млрд грн: российскому бизнесмену объявили подозрение в финансировании армии РФ
Васина подозревают в систематическом спонсировании армии РФ.
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому бизнесмену Юрию Васину. По данным следствия, он связан с финансированием военно-промышленного комплекса России.
Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.
Что известно о деле
Правоохранители установили, что Васин контролировал в Украине бизнес, в который входят около 40 объектов недвижимости. Среди них – сеть из 17 гостиничных и курортных комплексов в разных регионах страны. Общая стоимость этих активов оценивается более чем в 1,5 млрд грн.
После начала полномасштабного вторжения РФ бизнесмен, по версии следствия, пытался скрыть свое влияние на украинские компании и переоформил их на доверенных лиц, однако продолжал контролировать их деятельность.
Правоохранители утверждают, что доходы от украинского гостиничного бизнеса направлялись на развитие компаний в России. Часть из них сотрудничала с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса и государственными структурами страны-агрессора.
В частности, одна из подконтрольных Васину компаний поставляла технику предприятию российского ВПК, которое занимается разработкой систем вооружения для военно-морского флота РФ. По данным следствия, эти структуры выполняли государственные контракты для российских силовых ведомств.
В прокуратуре сообщили, что после начала большой войны связанные с бизнесменом компании в России продолжали платить налоги в бюджет РФ. В 2022-2024 годах сумма таких платежей превысила 362 млн рублей.
Во время обысков в Киеве, Виннице и Львове правоохранители изъяли финансовые документы, компьютерную технику и другие материалы, подтверждающие незаконную деятельность.
Следователи заочно сообщили Васину о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины с нарушением Конституции.
В суд подали ходатайство об аресте имущества бизнесмена. Правоохранители планируют передать активы в управление государства и в дальнейшем решать вопросы их конфискации.
Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, продолжаются меры по привлечению его к ответственности.
Согласно законодательству, напоминают в ОГП, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
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