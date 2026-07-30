Имеет активы в Украине на 1,5 млрд грн: российскому бизнесмену объявили подозрение в финансировании армии РФ

Юрий Васин

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Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому бизнесмену Юрию Васину. По данным следствия, он связан с финансированием военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

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Что известно о деле

Правоохранители установили, что Васин контролировал в Украине бизнес, в который входят около 40 объектов недвижимости. Среди них – сеть из 17 гостиничных и курортных комплексов в разных регионах страны. Общая стоимость этих активов оценивается более чем в 1,5 млрд грн.

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После начала полномасштабного вторжения РФ бизнесмен, по версии следствия, пытался скрыть свое влияние на украинские компании и переоформил их на доверенных лиц, однако продолжал контролировать их деятельность.

Правоохранители утверждают, что доходы от украинского гостиничного бизнеса направлялись на развитие компаний в России. Часть из них сотрудничала с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса и государственными структурами страны-агрессора.

В частности, одна из подконтрольных Васину компаний поставляла технику предприятию российского ВПК, которое занимается разработкой систем вооружения для военно-морского флота РФ. По данным следствия, эти структуры выполняли государственные контракты для российских силовых ведомств.

В прокуратуре сообщили, что после начала большой войны связанные с бизнесменом компании в России продолжали платить налоги в бюджет РФ. В 2022-2024 годах сумма таких платежей превысила 362 млн рублей.

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Во время обысков в Киеве, Виннице и Львове правоохранители изъяли финансовые документы, компьютерную технику и другие материалы, подтверждающие незаконную деятельность.

Следователи заочно сообщили Васину о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины с нарушением Конституции.

В суд подали ходатайство об аресте имущества бизнесмена. Правоохранители планируют передать активы в управление государства и в дальнейшем решать вопросы их конфискации.

Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, продолжаются меры по привлечению его к ответственности.

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Согласно законодательству, напоминают в ОГП, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Ранее говорилось, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что часть работников ТЦК и СП уже получила подозрения из-за возможных злоупотреблений во время исполнения служебных обязанностей. Некоторые из них находятся под стражей. По словам омбудсмана, все материалы о возможных нарушениях, которые Офис омбудсмана передавал правоохранителям, стали основанием для возбуждения уголовных производств. К расследованиям присоединились ГБР, СБУ и Нацполиция. Лубинец отметил, что речь идет о случаях злоупотребления должностными полномочиями и нарушении прав граждан. Он подчеркнул, что реагирование правоохранителей должно повышать доверие к государственным институтам.

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