Есть бронь, но получил повестку: адвокат объяснила, что делать и идти ли в ТЦК

Бронь от мобилизации дает право военнообязанному получить отсрочку от призыва. Но бывают случаи, когда мобилизуют даже при наличии бронирования.

Могут ли мобилизовать человека, у которого есть бронь

Согласно Закону Украины «О мобилизации», представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, имеющего бронирование от службы в армии.

Впрочем, работники военкоматов часто злоупотребляют своими полномочиями и по неосведомленности граждан выдают повестки забронированным людям, отправляют на прохождение ВЛК и далее распределяют по воинским частям для несения службы.

Что делать, если вам пришла повестка, но есть бронь

В комментарии для Фактов ICTV адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объяснила, что сам факт бронирования от работы не означает исключение человека из военного учета или утери им статуса военнообязанного.

По ее словам, важно четко разграничивать понятие отсрочки (или бронирования) и полного снятия с учета, ведь это разные юридические механизмы.

Бронирование фактически временно ограничивает возможность мобилизации конкретного лица, но не отменяет его обязанностей перед государством в рамках законодательства о военном учете.

Поэтому даже забронированные работники могут получать повестки и быть вызваны в территориальные центры комплектования.

Как отмечает адвокат, в таких случаях это не всегда означает мобилизацию — часто речь идет о:

уточнение персональных или учетных данных

проверку информации

обновление документов

Отдельным основанием также может быть направление на военно-врачебную комиссию, в частности, если лицо ранее имело статус ограниченно пригодным.

Кроме того, вызов может быть связан с выполнением других процедурных требований, предусмотренных действующим законодательством. Общее заключение заключается в том, что бронирование не освобождает человека от взаимодействия с системой военного учета.

