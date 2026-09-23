Есть бронирование от мобилизации, но пришла повестка: нужно ли идти в ТЦК

Нужно ли идти в ТЦК, если есть бронирование

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Наличие официального бронирования от мобилизации не дает права забыть о правилах военного учета. Если забронированный работник получил повестку, врученную ему с соблюдением всех процедур, он должен явиться в ТЦК и СП.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Повестка для забронированного: обязательно идти в военкомат

В то же время, паниковать не стоит: сам факт получения такого вызова не означает, что человека с бронированием мобилизуют. Обычно визит в ТЦК требуется для сверки учетных данных, переоформления документов или других формальностей.

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Отдельное внимание стоит обратить на вызовы, присылаемые по почте. Мнение о том, что отказ от конверта автоматически делает повестку не врученной, ошибочно. Если почтовый оператор ставит отметку о вашем отказе забрать конверт или пишет, что вас нет по указанному адресу, этого вполне достаточно, чтобы вы считались уведомленными.

В Винницком областном ТЦК объяснили, что человек, который без документально подтвержденных уважительных причин игнорирует вызов, нарушает мобилизационное законодательство. Поэтому такого человека ждет административная ответственность.

Также стоит знать, что военнослужащие имеют право передать информацию о нарушителе в систему МВД. Далее за дело берется полиция, которая может провести административное задержание и принудительно доставить мужчину в ТЦК. Но не стоит путать эту процедуру с полноценным уголовным розыском.

Могут ли за такое забрать бронирование

Если вы не посетили военкомат по требованию или если вы уже попали в базу полиции для админзадержания не означает, что вашу отсрочку мгновенно отменят.

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Но такие деяния точно создадут трудности потом. Как объясняют специалисты, действующие правила требуют, чтобы на момент оформления или продления бронирования человек не был в розыске. Поэтому игнорировать ТЦК из-за того, что у вас есть бронирование, не стоит, ведь вам его просто могут не продлить из-за этого.

Если же у вас произошла непредсказуемая ситуация и вы объективно не можете прийти в указанный день по уважительным причинам, об этом следует обязательно проинформировать ТЦК и СП, соблюдая официальную процедуру.

ТЦК: последние новости

Напомним, по словам военного юриста Зоряна Павлива, группа оповещения ТЦК без работников полиции не имеет полномочий задерживать граждан без военно-учетных документов — поездка в военкомат возможна только добровольно.

Если же патруль со стражами порядка пытается осуществить силовое задержание, нужно требовать официальный протокол задержания, сообщить о вызове адвоката и не подписывать повестку или другие бумаги до его приезда.

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Военнообязанным, имеющим или только оформляющим отсрочку или бронирование, нужно сразу уведомить об этом патруль, отметив обновление данных и отсутствие оснований для ограничения свободы.

Если вас остановили в другом районе или городе, нужно акцентировать, что вопросы учета будут решаться по месту регистрации, а все попытки принудительного задержания без возможности связаться с адвокатом являются нарушением закона.

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