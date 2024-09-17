Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов – Зеленский

Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны определены, отметил Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно украинского флота F-16 вместе с командованием Воздушных сил.
Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении 17 сентября.
"Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены", – отметил он.
Напомним, украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии.
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