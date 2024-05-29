Есть два фактора, которые усложняют мобилизацию заключенных в ВСУ — Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюска рассказал, от чего зависит ход мобилизации заключенных в ряды ВСУ.

Министр юстиции Украины Денис Малюска рассказал об особенностях мобилизации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По его словам, сейчас есть два ключевых фактора, которые затрудняют прогнозирование точного количества мобилизованных заключенных.

Об этом Малюска рассказал в эфире телемарафона.

Первым фактором является состояние здоровья потенциальных призывников из заключённых. Те, кто был уверен в своей пригодности к военной службе, сразу написали заявления о прохождении военно-врачебной комиссии (ВЛК). Результаты прохождения ВЛК пока достаточно неплохие: из 4,5 тысяч человек, подавших заявления, около 4 тысяч успешно прошли комиссию, и лишь около 300 человек были признаны непригодными к службе.

В настоящее время 650 бывших заключенных уже присоединились к Вооруженным силам Украины и проходят необходимую учебу. Однако, по словам министра, сложно спрогнозировать, сколько еще заключенных, которые пока не подали заявления, будут мобилизованы и какое у них состояние здоровья.

Вторым фактором, влияющим на ход мобилизации, является ожидание потенциальных призывников из числа заключенных опыта службы их "коллег", которые уже присоединились к ВСУ. Многие заключенные ожидают отзывов об условиях прохождения службы, качества обучения и обеспечения, а также отношения к ним в рядах Вооруженных Сил.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюска разъяснил позицию по мобилизации заключенных и отметил отличия от подхода Российской Федерации.

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