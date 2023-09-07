"Есть два основных направления наступления": Маляр рассказала о ситуации на фронте

Украинский фронт имеет следующую структуру: на юге – основное направление нашего наступления, на востоке – основное направление наступления врага. Но восток – неоднороден.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Там есть четыре направления основных, где враг пытается пробить нашу оборону – это Купянское, Лиманское, Авдеевское и Мариинское. Но там у нас есть и Бахмутское направление, где сейчас как раз у нас есть успехи, мы там постепенно наступаем", – акцентирует внимание Анна Маляр.

Ситуация динамичная

Для того, чтобы остановить наши Вооруженные силы, отмечает заместитель министра, враг прибегает к разным тактикам. В частности, если говорить о востоке, они пытаются отвлекать наши войска и распылять наши силы на разные направления. Время от времени происходит обострение на Купянском и Лиманском направлениях. Достаточно сложная ситуация на Мариинском и Авдеевском направлении.

"Если говорить сейчас, то мы наблюдаем, что они собираются с силами для того, чтобы снова активизировать там (Купьянско-Лиманское направление, – ред.) действия. Наши защитники готовятся и они там во всеоружии. Это очень динамичная ситуация", – подчеркнула Маляр.

На юге украинские войска продолжают наступательную операцию. И есть вещи, которые нельзя озвучивать.

"Но там тоже живо, есть определенные успехи. И когда Вооруженные силы закрепятся, то можно будет уже сказать публично. Наступательные действия на юге продолжаются в том ритме, в котором это запланировано Вооруженными силами и в котором позволяет эта обстановка", – подытожила Маляр.

Ранее в НАТО отметили начавшийся в июне прогресс контрнаступления ВСУ. По словам генсека Йенса Столтенберга, спецоперация "набирает позиции".

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