"Есть два пути": Зеленский рассказал, введут ли новый локдаун в Украине

"Есть два пути": Зеленский рассказал, введут ли новый локдаун в Украине

По словам президента, пик штамма COVID-19 "Дельта" наступил и продлится минимум две недели.

Президент Владимир Зеленский рассказал, рассматривает ли власть возможность введения еще одного локдауна в Украине.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

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"На этой развилке есть два пути: вакцинация (или — Ред.) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и выбором. Я очень против локдауна — через экономику. Потому что нет локдауну, мы видим цифры — мы растем. У нас растет ВВП, растет бюджет", — пояснил Зеленский.

Президент заверил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, скажем, 300 или 500 000 инфицированных. Поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.

По словам президента, пик штамма COVID-19 "Дельта" наступил и продлится минимум две недели, а потом пойдет на спад.

"Третья волна, волна "Дельты". Что это за волна? Во-первых, мы должны понимать по срокам. Она пришла в Украину позже, чем в Европу. Поэтому сейчас мы видим такие цифры и начинаем сравнивать с Европой", — сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, что Украина — среди лидеров в Европе по количеству инфицированных.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование о оффшоры "Квартала 95".

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