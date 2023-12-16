"Есть два сценария": экс-посол Украины в США о дальнейшей помощи из Штатов

В последнее время речь не идет о финансовой поддержке со стороны США. Скорее обсуждается сама позиция Штатов — она как раньше или изменится.

Об этом рассказал Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, пишет "Эспрессо".

"Последний месяц речь не идет о деньгах, а о позиции США сейчас: будет ли она такая, какая была раньше, или кардинально изменится. Мой вывод следующий — есть два сценария. Первый, который для нас не очень оптимистичен, это то, что сейчас, обвинив республиканцев в том, что они не оказали помощь Украине, демократы и Джозеф Байден переведут ответственность на них за то, что Украина не получила все, что нужно, и таким образом покажут, что они при таких условиях, к сожалению, не могут достичь того, что могло бы быть победой. Это первый вариант, который, к сожалению, я не списываю", – рассказал дипломат.

По словам Чалого, это означает, что, вероятно, к лету следующего года у Украины будут средства для ведения дальнейших интенсивных боевых действий. А дальше средств такой интенсивности войны уже не будет, и это при условиях, когда Путин и Россия наоборот хотят повысить интенсивность.

"И второй сценарий, я бы все-таки на него надеялся, это то, что у Белого дома есть понимание, как они могут дожать пакет финансирования в Украине, и таким образом, услышав убедительные аргументы от президента Украины, идти на коррекцию стратегии. То есть то, как я говорил, что все-таки в следующем году, возможно, не до лета, возможно позже, но принудить Путина к переговорам: вот таких есть два сценария, а все остальное — это дополнительные элементы. Некоторые факторы, которые в последующие дни проявят, куда этот маятник шатнется", — резюмировал Валерий Чалый.

Напомним, сенат США, вероятно, проголосует за военную помощь Украине и Израилю в конце декабря, поскольку продолжаются переговоры по изменениям политики безопасности границ США, связанных с финансированием, заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.

Читайте также: