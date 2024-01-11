Есть два варианта: глава Комитета по нацбезопасности рассказал о судьбе проекта о мобилизации

Комитет по нацбезопасности предлагает два варианта развития по проекту об усилении мобилизации — рекомендовать принять законопроект в первом чтении с учетом рекомендации, второй — предложить правительству его отозвать.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп от "Батькивщины" Александр Завитневич в эфире Радио Свобода.

Также читайте Нардепка о законопроекте по мобилизации: будут ли правки в первом чтении

По его словам, по состоянию на 10 часов руководители фракций и групп Верховной Рады встречаются с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по законопроекту о мобилизации. Затем запланировано заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

"Если правительство отзовет, у него практически есть новый текст и, я думаю, что они к пятнице уже внесут новый текст, который мы нарабатывали целую неделю. И я думаю, что на следующей неделе может быть и Комитет, и внеочередная сессия. То есть развитие таких событий я напрямую передачу", — говорит Ивченко.

Напомним, по данным народного депутата Ярослава Железняка, на 11 января запланировано голосование в первом чтении законопроекта об усилении мобилизации.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.