Есть факты, указывающие на усиление сотрудничества между Россией и Ираном – Кирби

Россия и Иран усиливают военное сотрудничество. В частности, речь идет о возможной подготовке к передаче иранской стороной ракет, чтобы российская армия применяла их против Украины.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил координатор Совета Нацбезопасности США Джон Кирби, передает собственный корреспондент "Укринформа".

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Как подчеркнул Кирби, Иран предоставляет России значительное количество БПЛА, управляемых авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов. Все это оружие РФ использует для атак против Украины и убийства невинных мирных жителей.

Координатор Совета Нацбезопасности США утверждает: вероятнее всего, военное взаимодействие между двумя странами является более масштабным. Следует упомянуть, что в сентябре в Тегеран приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Там главе российского оборонного ведомства продемонстрировав возможности новой баллистической ракеты ближнего радиуса действия Ababil и баллистической системы малой дальности Fateh-110.

В свою очередь Россия также не остается в долгу. В частности, речь идет о:

предоставление ракет, электроники и ПВО;

продажа истребителей СУ-35;

закупку Ираном ударных вертолетов, радаров и учебно-боевых самолетов.

По оценкам США, Иран планирует получить от РФ военное оборудование на миллиарды долларов для усиления собственного военного потенциала.

Именно поэтому Кирби в очередной раз отметил важность санкций против Ирана, РФ и других участников. Основная цель – блокирование военного взаимодействия между этими странами.

"Мы будем в дальнейшем использовать эти и другие инструменты, которые мы имеем в нашем распоряжении, чтобы разоблачать и блокировать расширение военного партнерства России и Ирана", – подчеркнул Кирби.

Напомним, согласно определению Международного агентства по атомной энергии, у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, близкого к оружейному, для трех атомных бомб.

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