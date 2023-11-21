Есть факты, указывающие на усиление сотрудничества между Россией и Ираном – Кирби

Это вызывает беспокойство у наших партнеров.
Россия и Иран усиливают военное сотрудничество. В частности, речь идет о возможной подготовке к передаче иранской стороной ракет, чтобы российская армия применяла их против Украины.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил координатор Совета Нацбезопасности США Джон Кирби, передает собственный корреспондент "Укринформа".
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Как подчеркнул Кирби, Иран предоставляет России значительное количество БПЛА, управляемых авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов. Все это оружие РФ использует для атак против Украины и убийства невинных мирных жителей.
Координатор Совета Нацбезопасности США утверждает: вероятнее всего, военное взаимодействие между двумя странами является более масштабным. Следует упомянуть, что в сентябре в Тегеран приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Там главе российского оборонного ведомства продемонстрировав возможности новой баллистической ракеты ближнего радиуса действия Ababil и баллистической системы малой дальности Fateh-110.
В свою очередь Россия также не остается в долгу. В частности, речь идет о:
- предоставление ракет, электроники и ПВО;
- продажа истребителей СУ-35;
- закупку Ираном ударных вертолетов, радаров и учебно-боевых самолетов.
По оценкам США, Иран планирует получить от РФ военное оборудование на миллиарды долларов для усиления собственного военного потенциала.
Именно поэтому Кирби в очередной раз отметил важность санкций против Ирана, РФ и других участников. Основная цель – блокирование военного взаимодействия между этими странами.
"Мы будем в дальнейшем использовать эти и другие инструменты, которые мы имеем в нашем распоряжении, чтобы разоблачать и блокировать расширение военного партнерства России и Ирана", – подчеркнул Кирби.
Напомним, согласно определению Международного агентства по атомной энергии, у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, близкого к оружейному, для трех атомных бомб.
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