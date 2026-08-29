Есть гибели и пострадавшие: оккупанты ночью атаковали Измаильский район

Атака на Измаильский район

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Российские войска в ночь на 29 августа снова атаковали Одесскую область, в частности Измаильский район. В результате удара погибший и пострадавшие.

Об этом сообщила Измаильская райгосадминистрация.

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«В ночь на 29 августа враг снова атаковал Измаильский район. В результате вражеской атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибший», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавшим уже была оказана необходимая помощь. На месте работают представители силовых структур и медицинские работники.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в ночь на 29 августа прозвучала серия взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 29 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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