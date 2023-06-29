Есть хорошие друзья: Игнат рассказал, кто Украине предоставляет информацию о взлете стратегической авиации РФ и пусках ракет

О взлете российской стратегической авиации, в частности Ту-22М3, с аэродромов и ракетной опасности Украине сообщают западные партнеры.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

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"Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляются нам нашими партнерами", — сказал он, добавив, что Украина располагает радиолокационным оборудованием.

"О них мало вспоминают, но вместе с Зенитными ракетными войсками, авиацией Воздушных сил и другими составляющими радиотехнические войска, которые являются глазами Воздушных сил и 24/7. Они отслеживают воздушную ситуацию внутри страны и за ее границами", — добавил Игнат.

Напомним, в последнее время Воздушные силы ВС Украины начали предупреждать в режиме онлайн о взлете российской стратегической авиации и ракетной опасности. Это они информируют на своей странице в телеграмм-канале.

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