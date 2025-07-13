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- Украина
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Есть хорошие результаты: Зеленский указал на эффективность дронов-перехватчиков во время атак
Президент Украины назвал российские «Шахеды» одним из способов Путина затягивать войну в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на попытки России усилить террор и запугать украинцев постоянными атаками, силы ПВО показали хорошие результаты и сбили большинство беспилотников РФ.
Об этом говорится в Телеграм президента.
Зеленский отметил, что за семь дней крупнейших российских атак по Украине враг выпустил 1800 дронов, более 1200 КАБов и 83 ракеты разных типов.
«Шахеды» — один из российских способов затягивать войну. Россияне усиливают террор против городов и громад, чтобы все больше запугивать наших людей. Но, несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики», — заявил Зеленский.
Президент отметил, что на этой неделе было проведено большое количество встреч с партнерами, чтобы масштабировать технологию дронов-перехватчиков.
«Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, семерки и всех партнеров», — сказал президент.
Напомним, 13 июля российская армия атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов — из них до 40 были именно «Shahed».
Украинская ПВО сбила 20 дронов из 60. Кроме сбитых воздушных целей также известно о 20 дронов-имитаторах, которые локационно потеряны/ подавлены РЭБ. Было попадание 20 БпЛА в 5 местах.