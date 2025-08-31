Есть информация, что РФ на днях пойдет в серьезное наступление — Берлинская

Мария Берлинская

В ближайшие дни российские войска, вероятно, могут пойти в серьезное наступление.

Об этом заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

«Есть информация, что россияне на днях пойдут в серьезное наступление. Что это значит для нас? Все как всегда — сохранять спокойствие и еще больше в ближайшие недели помогать фронту. Передавать все необходимое и побольше. Особенно на Донецкое направление», — пишет волонтер.

Она призвала украинцев доносить правду о событиях в нашем государстве западным журналистам.

«Рассказывайте человеческие истории, что сделала война, объясняйте на конкретных примерах, что такое русский террор. Нам нужно донести до западного мира одно простое мнение — Путин остановится только там, где мы его остановим вместе. И если они сейчас не включатся по полной, если Украина упадет — они следующие», — подытожила Берлинская.

Ранее в издании Bild проанализировали, что начавшееся в конце весны большое летнее наступление России провалилось.

В свою очередь военный эксперт Игорь Романенко проанализировал, насколько такой тезис о провале наступления РФ соответствует действительности.