"Есть инструменты и возможности": в НБУ успокоили касательно возможных резких колебаний курса гривны

Ожидалось, что на первых этапах перехода в новый курсовый режим возможно определенное оживление спроса из-за фактора новизны. Но Национальный банк продолжает придерживаться позиции, что курсовые колебания будут ограничиваться.

Об этом в эфире телемарафона начальник Департамента монетарной политики по экономическому анализу НБУ Владимир Лепушинский.

"Ситуация уляжется"

По словам специалиста, у Национального банка есть инструменты и возможности для приведения наличного курса поближе к официальному курсу. В частности, речь идет о возможностях увеличения предложения иностранной валюты и увеличении возможности граждан покупать иностранную валюту, например, в онлайне.

"Соответственно, после такого первого тестового периода, когда рынок валютный уверится в том, что Национальный банк сознательный и серьезный своих намерений, ситуация в большей степени уляжется", — подытожил Лепушинский.

Что известно о решении

Национальный банк Украины объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса гривны уже с 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны. Нацбанк уверяет, что продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

Глава Финансового комитета ВР Гетманцев заверил, что на валютном рынке нет никаких потрясений.

Утром 3 октября средний курс доллара в украинских обменниках вырос на 25 коп. и составляет сейчас 38,40 грн. В то же время, европейская валюта в обменниках подорожала на 10 коп. и стоит 40,80 грн.

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