"Есть кодекс чести": майор запаса НГУ Гетман предоставил две версии покушения на жену Буданова и сотрудников ГУР

По всей вероятности, это была атака на сотрудников ГУР, а жены руководителя Главного управления разведки потерпела удар случайно.

Кроме жены руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, отравления получили и другие сотрудники ГУР, что может означать, что Марианна не была целью.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

Гетман назвал несколько версий по нападению на жену Буданова. Одна из которых – случайность.

"Это могли сделать россияне. Не факт, что это было умышленное покушение именно на жену Буданова. По всей вероятности, это была атака на сотрудников ГУР. Можно предположить что жена Буданова попала случайно а основной целью были сотрудники и возможно сам Буданов, это одна из версий", — отметил он.

Другая версия – покушение непосредственно на жену начальника ГУР. И если было совершено умышленное покушение именно на Марианну, это означает нарушение правил разведки и спецслужб.

По словам Гетьмана, существует негласный так называемый "кодекс чести", которого пытаются соблюдать такие службы.

"Можно "охотиться" на какого-нибудь государственного деятеля, рабочего спецслужб. Это можно понять, тем более во время войны. Атаковать семью — недопустимо, нельзя создавать покушения на жен, мужей, детей, родителей. Если это была целенаправленная атака на жену, это просто показывает, что это за люди и их службы", — подчеркнул он.

Должна ли Украина ответить

По мнению Гетьмана, за такое покушение должно быть ответ от Украины.

"Я думаю, что за это должен быть ответ, но не отравить жену Путина, например, а убить Путина. Имеем право это делать, это законная цель во время войны. Ведь он не просто политический деятель, он главнокомандующий и мы должны атаковать весь командный состав". их войск. Правда, будет тяжело убить именно Путина, потому что есть много его двойников", — добавил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жену Буданова отравили мышьяком и ртутью?! Что известно о женщине главного разведчика?

Напомним, отравление жены Буданова и своих сотрудников расследует именно ГУР Минобороны. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. По его словам, начато и продолжается внутреннее расследование ведомства.

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