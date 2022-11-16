"Есть конкретная реакция": Зеленский прокомментировал последние скандалы с УПЦ МП

Зеленский подчеркнул, что все действия по УПЦ МП должны происходить согласно действующему законодательству.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние скандалы, связанные с УПЦ (Московского патриархата).

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с представителями СМИ в среду, 16 ноября.

Зеленский заверил, что есть "конкретная реакция СБУ на конкретных людей" с УПЦ МП.

"Мы не вмешиваемся (в деятельность УПЦ МП. – Ред.), но отвечать за свои действия они должны, как и любой человек", – сказал он.

Президент заверил, что ему известно о последнем инциденте с Киево-Печерской лаврой, где в храме исполняли прославлявшую Россию песню. По его словам, в связи с этим инцидентом было заведено уголовное дело.

"Только так, согласно законодательству мы должны бороться с такими вещами. Я непрофессиональный человек в церковном праве, но хочу разобраться, чтобы помочь. Есть люди, которые говорят, что мы должны усилить субъектность институции, занимающейся религиями (Департамент по делам религий и национальностей при Минкульте). Я вижу, что есть запрос в обществе, чтобы государство помогло в этом вопросе. Но все нужно делать по закону", — подчеркнул глава государства.

Пение в Киево-Печерской лавре про "матушку-Русь"

Напомним, что 13 ноября в соцсети попало видео, как в храме на территории Киево-Печерской лавры женщины исполняли прославлявшую Россию песню.

Сначала в УПЦ МП заявляли, что видео – фейк, а звук наложили искусственно. Однако впоследствии стало известно, что видео – не монтаж и фейк.

Наместник Лавры, митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверное, но объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто проглядел. Митрополит добавил, что теперь этот священник отстранен от литургий и совершения молебнов.

В свою очередь, Служба безопасности начала уголовное производство по факту этого инцидента.

Другие скандалы с УПЦ МП

В Сети все чаще появляется информация, что некоторые священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях открыто сотрудничают с врагом.

Так, и.о. главы СБУ Василий Малюк подтвердил, что в деятельности УПЦ МП есть угрозы враждебного влияния.

Недавно нна Винничине провели обыски и вручили подозрение митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому УПЦ МП Ионафану. По словам правоохранителей, иерарх разжигал религиозную рознь.

8 ноября в Харьковской области разоблачили настоятеля храма УПЦ Московского патриархата. Стало известно, что во время оккупации Купянского района священник призвал своих прихожан поддерживать оккупантов.

Священник Московского патриархата нанял рэкетиров из 90-х, чтобы помешать переходу церкви в ПЦУ