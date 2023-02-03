Есть конкретные договоренности относительно членства в Евросоюзе: Зеленский — о результатах саммита Украина-ЕС

Участники саммита, в частности, обсудили подготовку к переговорам о членстве Украины в ЕС, санкционное давление на Россию, формулу мира и прочее.

Глава государства Владимир Зеленский сообщил итоги саммита Украина-ЕС, состоявшегося 3 февраля в Киеве. Он подчеркнул, что Украина получила "конкретные договоренности с партнерами о том, как она станет еще ближе к Европейскому Союзу".

Об этом лидер Украины рассказал в традиционном вечернем видеообращении в пятницу, 3 февраля.

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"Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в чрезвычайно жестоких боях на фронте. Но все равно в этот вечер можно сказать, что Украина идет к своей цели. Мы сохранили украинский свободу. Мы защищаем ценности Украины. И мы достигнем целей нашего государства. Европейских целей нашего государства. Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом во время саммита. Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре", – сказал Зеленский.

Переговоры о членстве Украины в ЕС

Глава государства считает, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе могут начаться. Зеленский отметил, что "есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в том числе санкционное давление".

10-й санкций пакет против России и финансовое сотрудничество

Также участники саммита обсудили 10 пакет антироссийских санкций. Украина озвучила западным партнерам свои предложения по этому пакету. Кроме того, Украина и ЕС провели переговоры о планах восстановления инфраструктуры, прежде всего социальной и энергетической, пострадавших из-за российской агрессии.

"Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить. Обсудили финансовое сотрудничество. Конечно, обсудили восстановление инфраструктуры, прежде всего социальной и энергетической. Также – реализацию нашего Fast Recovery Plan, то, что нужно восстанавливать уже сейчас. Я спасибо Еврокомиссии за решение о миллиарде евро, который будет направлен именно на Fast Recovery ", — сообщил политик.

Больше украинских компаний на внутреннем рынке ЕС

Зеленский рассказал, что "готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов".

Украинская формула мира

За результаты саммита Европейский союз официально поддержал украинскую формулу мира, которую Зеленский представил участникам G20 в ноябре 2022 года. Это зафиксировано в итоговом заявлении саммита. Он подчеркнул, что Украина договорилась "о конкретной помощи со стороны ЕС в реализации этой формулы мира".

Напомним, в пятницу, 3 февраля, Киев принял саммит Украина-ЕС. Первая за два года встреча украинского и европейского руководства прошла в военных условиях. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев днем ​​ранее вместе с 15 еврокомиссарами для участия в заседании Еврокомиссии и украинского правительства.

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