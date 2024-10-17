"Есть кто дома?": бойцы 3-й штурмовой залетели в тыл к врагу и взяли в плен оккупантов (видео)

Россияне, очевидно, не ожидали такого развития событий.
Воины Третьей штурмовой провели операцию на Харьковском направлении, контратаковав позиции врага. Бойцы взяли штурмом посадку, зачистили улицы населенного пункта и продолжали идти вперед, несмотря на полученные ранения. Оккупантов выкуривали из нор лесополосы и доставали из подвалов разбомбленного поселка.
Об этом пишет Третья отдельная штурмовая бригада.
Напомним, по состоянию на утро 17 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 674 270 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1420 военных
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