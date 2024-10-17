"Есть кто дома?": бойцы 3-й штурмовой залетели в тыл к врагу и взяли в плен оккупантов (видео)

Воины Третьей штурмовой провели операцию на Харьковском направлении, контратаковав позиции врага. Бойцы взяли штурмом посадку, зачистили улицы населенного пункта и продолжали идти вперед, несмотря на полученные ранения. Оккупантов выкуривали из нор лесополосы и доставали из подвалов разбомбленного поселка.

Об этом пишет Третья отдельная штурмовая бригада.

Бойцы 3-й штурмовой залетели в тыл к врагу и взяли в плен оккупантов

Напомним, по состоянию на утро 17 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 674 270 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1420 военных

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