Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Есть ленд-лиз, х**ла нет: как украинцы отреагировали в Сети на историческое решение Байдена (фото, видео)

Дата публикации
Просмотры
7743
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Есть ленд-лиз, х**ла нет: как украинцы отреагировали в Сети на историческое решение Байдена (фото, видео)

Фото из открытых источников

В воскресенье, 9 мая, когда в Кремле праздновали "День победы", президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря этой программе ВСУ будут уничтожать оккупантов еще быстрее. После подписания исторического документа реакция пользователей социальных сетей не заставила себя ждать.

ТСН.uа собрал яркие фотолягушки и мемы, посвященные подписанию закона о ленд-лизе.

Креативно на решение Байдена отреагировал глава Верховной рады Руслан Стефанчук. Прессслужба парламента опубликовала видео и подписала "Президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинцы через пару дней после получения необходимого вооружения".

©
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Одесский активист Сергей Стерненко разместил фото убитых российских оккупантов и подписал сообщение "Они пропустили ленд-лиз".

Пользователи вспомнили и знаменитого пса-сапера Патрона, спасшего тысячи украинских жизней.

Также пользователи пофантазировали над тем, сколько военной техники для ВСУ отправит телеведущий и добровольный фонд волонтер Сергея Притулы на передовую.

©

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Читайте также:

Следующая публикация