Есть ленд-лиз, х**ла нет: как украинцы отреагировали в Сети на историческое решение Байдена (фото, видео)

Есть ленд-лиз, х**ла нет: как украинцы отреагировали в Сети на историческое решение Байдена (фото, видео)

В воскресенье, 9 мая, когда в Кремле праздновали "День победы", президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря этой программе ВСУ будут уничтожать оккупантов еще быстрее. После подписания исторического документа реакция пользователей социальных сетей не заставила себя ждать.

ТСН.uа собрал яркие фотолягушки и мемы, посвященные подписанию закона о ленд-лизе.

Креативно на решение Байдена отреагировал глава Верховной рады Руслан Стефанчук. Прессслужба парламента опубликовала видео и подписала "Президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинцы через пару дней после получения необходимого вооружения".

‼️Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук: Президент Joe Biden подписал закон о ленд-лизе для .

Украинцы через пару дней после получения необходимого вооружения pic.twitter.com/0Ndy6dsgjm — Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) May 9, 2022

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Одесский активист Сергей Стерненко разместил фото убитых российских оккупантов и подписал сообщение "Они пропустили ленд-лиз".

Они пропустили ленд-лиз pic.twitter.com/1ObkAkGG8c — Serhii Sternenko (@sternenko) 9 мая 2022

Пользователи вспомнили и знаменитого пса-сапера Патрона, спасшего тысячи украинских жизней.

Байден: подписывает ленд-лиз

Господин Тарас Чмут и Сергей Притула: pic.twitter.com/AWm2Ya1YDC — Журбинка (@sumnuy_sum_) May 9, 2022

Также пользователи пофантазировали над тем, сколько военной техники для ВСУ отправит телеведущий и добровольный фонд волонтер Сергея Притулы на передовую.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

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