Есть ли альтернатива ТЦК после получения повестки: в Минобороны объяснили

Военнообязанные граждане, получившие повестку, могут прийти не в ТЦК, а в рекрутинговый центр, где идет набор на службу в Силы обороны Украины.

Об этом рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец в эфире телемарафона.

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"Даже если у тебя есть повестка – это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр – Ред.). У тебя есть возможность прийти и найти себя, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя, – говорит Бежевец.

Он пояснил, что речь идет именно о повестке для уточнения учетных данных. Это не касается военнообязанных, которые уже прошли ВЛК и готовятся к распределению в воинскую часть.

"По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", — сказал уполномоченный по вопросам рекрутинга.

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