Есть ли альтернативы победе Украины в войне: премьер Дании дала четкий ответ

Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Украина должна выиграть войну, по ее мнению, это неизбежное развитие.
Альтернативы победы Украины в войне с Россией нет. Выигрыш РФ будет не только проигрышем Украины, но и поражением Запада.
Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на конференции Globsec Forum в Праге 31 августа, передает "РБК-Украина".
Фредериксен подчеркнула, что Украина должна выиграть войну. По ее мнению, это "неизбежное развитие".
"Нет альтернативы выигрышу Украины в войне. Потому что если выиграет Россия, то не только Украина терпит поражение, но и все мы", – сказала премьер.
Фредериксен заявила, что в Европе сформировалось практически единодушное мнение о поддержке Украины.
"Иногда у нас возникают внутренние дискуссии... Но 26 против одного", — подчеркнула глава правительства Дании.
Помощь Украине
Следует отметить, что Дания с начала полномасштабного вторжения российских войск поддерживает Украину. Недавно правительство Дании анонсировало новый пакет помощи Украине на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов).
К слову, вместе с Нидерландами Дания возглавила авиационную коалицию по передаче истребителей F-16.
Мэтте Фредериксен на конференции Globsec Forum подчеркнула, что датские F-16 "уже работают" в Украине. Также Дания разрешила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по России.
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