Есть ли "бусификация" в Украине: в Раде назвали количество жалоб и мобилизованных

Вениславский привел официальные данные

Массовых случаев так называемой «бусификации» в Украине нет, а отдельные инциденты не отражают общую ситуацию с мобилизацией.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью UKRLIFE.TV.

По его словам, на фоне активизации боевых действий и потребности ротаций говорить о смягчении мобилизационных мер пока невозможно.

Массовой «бусификации» нет: Вениславский привел статистику

В то же время он подчеркнул, что утверждение о якобы массовом характере принудительных задержаний является преувеличением.

«Есть официальная статистика: в 2025 году поступило около 5 тысяч обращений по поводу возможных нарушений со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В то же время за этот период было мобилизовано 360-400 тысяч человек. Это примерно 1-2% от общего количества», — отметил Вениславский.

Депутат подчеркнул, что такие случаи нельзя считать системным явлением, хотя часто получают широкий общественный резонанс.

Он также напомнил, что президент Украины поручил минимизировать нарушения во время мобилизационных мер. В то же время, полностью исключить их невозможно из-за человеческого фактора и сложности процессов.

«Полностью свести такие случаи к нулю вряд ли возможно. Есть постоянное напряжение между уже воюющими и нуждающимися в замене и теми, кто пытается избежать службы», — добавил он.

По словам Вениславского, Министерство обороны работает над новыми алгоритмами, которые должны уменьшить количество конфликтных ситуаций. Ожидается, что соответствующие законодательные инициативы могут быть представлены в ближайшее время.

В то же время, он подчеркнул, что на фоне длительной полномасштабной войны и роста численности российских войск на оккупированных территориях говорить о ослаблении мобилизации не приходится.

«В условиях интенсивности боевых действий и увеличения враждебных сил на фронте мы не можем позволить себе смягчение мобилизационных процессов», — резюмировал депутат.

Напомним, ранее речь шла о том, что в Одессе работник ТЦК открыл огонь вслед за гражданским. Тот пытался уйти от группы оповещения.

также стало известно, что во Львове гражданский при проверке документов применил против работников ТЦК и полиции перечный баллончик.