Есть ли чем в Украине защищаться от иранских ракет: в комитете ВР по вопросам нацбезопасности ответили

У ВСУ есть чем сбивать иранские ракеты, но количество необходимых для этого средств у нас очень ограничено. Если эти ракеты действительно современные, то у Украины могут возникнуть проблемы. Остается надеяться на снабжение партнерами систем ПВО большой дальности, скорейшее обучение украинских военных и мастерство зенитчиков.

Об этом член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин рассказал в интервью "Радио НВ".

"Сложный вопрос. Спикер Воздушных Сил сказал, что нет что нет (чем сбивать иранские ракеты – Ред.). Это не совсем так. У нас есть чем, просто количество средств ограничено. Тем более баллистическая ракета это тот тип оружия, который очень тяжело сбивать, он фактически летит из стратосферы, это большой вес, большая скорость и это достаточно большая проблема. Если это действительно современные ракеты, то у нас могут возникнуть проблемы. Но я очень надеюсь на поддержку наших партнеров, на мастерство наших зенитчиков, ПВО", — сказал он.

Рахманин отметил, что якобы появилась информация о том, что Украине предоставят дополнительные средства ПВО большой дальности.

"Это общая франко-итало-германская разработка, достаточно неплохая, достаточно эффективная. Если у нас появилась возможность действительно договориться с нашими партнерами о скорой поставке и быстром эффективном обучении персонала, я думаю, что мы будем готовы к этому. Но риск таков есть, угроза есть, и, к сожалению, к ней нужно также готовиться и к ее последствиям", — сказал он.

Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новые дроны

1 ноября CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Западные официальные лица предполагают, что оружие будет доставлено до конца года.

В ГУР проинформировали, что Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 в начале ноября. Поставка БПЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань.

В Воздушных силах сообщают, что Россия планирует доставить на северные границы иранские баллистические ракеты, против которых Украина не имеет эффективной защиты. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у Украины есть на вооружении.

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