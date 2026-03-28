- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Есть ли дефицит топлива в армии на фоне энергетического кризиса: Зеленский дал ответ
Зеленский заявил, что военные обеспечены топливом на 100%.
На фоне энергетического кризиса в Украине войско не испытывает дефицита топлива. Поставки для армии остаются приоритетом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-брифинге, сообщает корреспондент ТСН Елена Чернякова.
По его словам, поставки дизеля и бензина для всей страны, включая военные потребности, составляет около 700 тысяч тонн в месяц. В годовом измерении это примерно 7,2-7,4 миллиона тонн.
«Мы понимаем, как это обеспечивать, кроме контрактов, мы проговариваем некоторые еще договоренности отдельные, чтобы обеспечить безусловный приоритет — армию», — отметил глава государства.
Сейчас, по словам президента, никаких жалоб от военных относительно топлива не поступало — потребности армии закрыты на 100%.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о заключении двух масштабных оборонных соглашений с Катаром и Саудовской Аравией сроком на 10 лет. Сейчас также идет подготовка к подписанию аналогичного документа с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Глава государства отметил, что ему удалось достичь договоренностей по поставкам дизельного топлива.
«Я вчера договорился о дизеле, как минимум на год. И дальше это вопрос уже нашей компании („Нафтогаз“) и компаний местных», — отметил президент.