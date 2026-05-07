Есть ли на самом деле перемирие на фронте: в ВСУ дали четкий ответ

Никакого перемирия на фронте на данный момент нет. Российская сторона не согласилась на прекращение боевых действий.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Ми Україна».

Он подчеркнул, что Украина продолжает действовать в рамках оборонной операции и самостоятельно определяет способы реагирования на агрессию противника в соответствии с ситуацией на поле боя.

«Реагируем мы на агрессию врага достаточно стандартно — уничтожая его силы и атакующий потенциал», — добавил он.

Как уже отмечалось ранее, в Украине с полуночи 6 мая начал действовать режим тишины , о котором ранее объявил президент Владимир Зеленский. Киев заявляет, что готов действовать зеркально, но дальнейшее развитие событий зависит от реакции России. Власти подчеркивают, что Украина внимательно следит за ситуацией на фронте и оценивает, будет ли Москва придерживаться прекращения боевых действий. В случае нарушений украинская сторона оставляет за собой право реагировать в соответствии с обстановкой.

