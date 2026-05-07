ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Есть ли на самом деле перемирие на фронте: в ВСУ дали четкий ответ

В ВСУ утверждают, что прекращение боевых действий со стороны РФ на фронте не фиксируется.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Есть ли на самом деле перемирие на фронте: в ВСУ дали четкий ответ

© ТСН

Никакого перемирия на фронте на данный момент нет. Российская сторона не согласилась на прекращение боевых действий.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Ми Україна».

Он подчеркнул, что Украина продолжает действовать в рамках оборонной операции и самостоятельно определяет способы реагирования на агрессию противника в соответствии с ситуацией на поле боя.

«Реагируем мы на агрессию врага достаточно стандартно — уничтожая его силы и атакующий потенциал», — добавил он.

Как уже отмечалось ранее, в Украине с полуночи 6 мая начал действовать режим тишины , о котором ранее объявил президент Владимир Зеленский. Киев заявляет, что готов действовать зеркально, но дальнейшее развитие событий зависит от реакции России. Власти подчеркивают, что Украина внимательно следит за ситуацией на фронте и оценивает, будет ли Москва придерживаться прекращения боевых действий. В случае нарушений украинская сторона оставляет за собой право реагировать в соответствии с обстановкой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie