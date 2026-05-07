- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Есть ли на самом деле перемирие на фронте: в ВСУ дали четкий ответ
В ВСУ утверждают, что прекращение боевых действий со стороны РФ на фронте не фиксируется.
Никакого перемирия на фронте на данный момент нет. Российская сторона не согласилась на прекращение боевых действий.
Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Ми Україна».
Он подчеркнул, что Украина продолжает действовать в рамках оборонной операции и самостоятельно определяет способы реагирования на агрессию противника в соответствии с ситуацией на поле боя.
«Реагируем мы на агрессию врага достаточно стандартно — уничтожая его силы и атакующий потенциал», — добавил он.
Как уже отмечалось ранее, в Украине с полуночи 6 мая начал действовать режим тишины , о котором ранее объявил президент Владимир Зеленский. Киев заявляет, что готов действовать зеркально, но дальнейшее развитие событий зависит от реакции России. Власти подчеркивают, что Украина внимательно следит за ситуацией на фронте и оценивает, будет ли Москва придерживаться прекращения боевых действий. В случае нарушений украинская сторона оставляет за собой право реагировать в соответствии с обстановкой.