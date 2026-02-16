Есть ли государственная охрана у бывшего руководителя ОП Ермака: в УГО ответили

Андрей Ермак / © Getty Images

В Управлении государственной охраны (УГО) заверили, что не охраняют бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на ответ УГО журналистам издания.

«Государственная охрана по отношению к Андрею Ермаку Управлением государственной охраны Украины не осуществляется», — сообщили в ведомстве в ответ на информационный запрос.

Похожий запрос в УГО подал и Центр противодействия коррупции.

«Мы поинтересовались, осуществляется ли УГО обеспечение личной охраны Ермака, а также об объеме бюджетных средств, потраченных на его охрану уже после увольнения. При этом в УГО нам ответили, что государственная охрана относительно Ермака не осуществляется», — говорится в сообщении Центру противодействия коррупции.

В УГО добавили, что информация об объеме финансирования и решении, на основании которого осуществляется обеспечение безопасности Ермака, у них отсутствует.

При этом народный депутат Ярослав Железняк пожаловался, что ответа от УГО на свой депутатский запрос не получил.

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, 6 февраля журналист-расследователь издания «Украинская правда» Михаил Ткач сообщил, что Ермак после отставки продолжает общение с некоторыми высокопоставленными чиновниками и остается под охраной. В частности, по данным УП, Ермак недавно посещал секретаря СНБО и экс-министра обороны Рустема Умерова в его частном доме.

После этого народный депутат Ярослав Железняк заявил, что идентифицировал людей из сопровождения Ермака, зафиксированных в расследовании. Депутат утверждал, что это сотрудники УГО.