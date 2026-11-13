Есть ли нехватка мобилизованных на фронте: командующий ДШВ дал ответ

Командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол / © Марина ШевченкоВести

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Ситуация с пополнением личного состава Десантно-штурмовых войск существенно не изменилась. В то же время имеющегося количества военнослужащих пока достаточно для того, чтобы подразделения могли выполнять поставленные задачи.

Об этом командующий ДШВ Олег Апостол сообщил во время встречи с журналистами.

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По его словам, при распределении пополнений предпочтение отдается бригадам, ведущим боевые действия на самых сложных участках фронта.

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«У нас ничего не изменилось, потому что начали направлять людей в те бригады, которые находятся на критических направлениях», — пояснил Апостол.

Командующий также подчеркнул, что увеличение численности военнослужащих необязательно приводит к улучшению результатов подразделения, если в нем сохраняются системные проблемы.

В то же время, по оценке Апостола, ситуация с укомплектованием ДШВ личным составом в настоящее время не является критической и позволяет военным выполнять поставленные задачи.

Напомним, ранее Апостол отмечал, что украинские Вооружённые силы по итогам двух наступательных операций восстановили контроль в общей сложности над более чем 800 квадратными километрами территории. В то же время оценку результатов одной из операций впоследствии пересмотрели и уточнили.

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