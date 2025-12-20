Есть ли очереди на АЗС Одесской области: эксперт рассказал, какая ситуация с топливом в регионе

АЗС / © Pixabay

Информация о массовых очередях на заправках Одесщины, которая накануне распространилась в некоторых медиа, не соответствует действительности. Регион полностью обеспечен горючим, а логистические процессы остаются контролируемыми.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил, военный эксперт, председатель Общественного совета при Одесской ОВА, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По словам Братчука, сообщения о панике на заправках были искусственным «вбросом», опровергающим как реальная ситуация в городах, так и данные местных администраций.

«Мне непонятно, кстати, вчера был вброс соответствующих там типа медиа, о том, что есть очереди на наших АЗС для того, чтобы закупить горючее. Ну, очевидно, что их нет, на сегодняшний день все обеспечено. И, собственно, также об этом заявляет оперативный штаб Измаильского района, в частности, это юг Одесской области. Все вопросы будут максимально решены. Это нет никаких сомнений», — подчеркнул Братчук.

По его словам, несмотря на то, что ситуация в Одесской области остается «крайне напряженной» из-за постоянных атак врага, власти работают над укреплением обороны и альтернативными путями снабжения. Спикер УГА подтвердил, что защитные процессы в небе Одесщины масштабируются, а транспортное сообщение имеет резервные варианты.

«Да, действительно, могут быть определенные такие за промежуток времени торможения этих логистических процессов, но и не надеюсь, они не повлияют существенно на жизнь региона и села вообще. Сегодня все работают максимально, как это возможно», — добавил Сергей Братчук.

Представитель УГА заверил, что альтернативные логистические маршруты уже отработаны и функционируют, что позволяет избежать критических сбоев в обеспечении жизнедеятельности региона.

Напомним, из-за российской атаки по Одессе в ночь на 19 декабря жители одного из крупнейших жилых массивов остались без электро-, водо- и теплоснабжения. Пострадал человек.

Из-за очередной массированной атаки в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Ударная волна повредила остекление в жилой пятиэтажке.