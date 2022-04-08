Есть ли очереди на западных границах Украины и какова ситуация на КПП: пограничники рассказали

Есть ли очереди на западных границах Украины и какова ситуация на КПП: пограничники рассказали

Состояние пассажиропотока на западном участке границы остается стабильным, говорят в ГНСУ.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 34 тысячи человек. Около 22 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные проследовали в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на утро 8 апреля по всем направлениям очереди пешеходов и транспортных средств почти отсутствуют.

Всего за сутки 7 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 59 тысяч человек и более 13 тысяч транспортных средств. Состояние пассажиропотока на западном участке границы остается стабильным.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли почти 25 тысяч человек, более 22 тысяч из которых – украинцы. Кроме того, оформлено около 550 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что всех мужчин, покинувших Украину без соответствующего разрешения во время объявленного военного положения, будут задерживать для объяснений на обратном пути.